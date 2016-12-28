Стрибун у висоту Проценко вирішив пропустити зимовий сезон

Андрій Проценко наступного року пропустить зимовий сезон і сконцентрується на підготовці до літа.

Про це заявив сам призер чемпіонату світу-2014 у приміщенні та чемпіонату Європи-2014, а також фіналіст Олімпійських ігор зі стрибків у висоту.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

"Цього року зробив довший відпочинок, ніж зазвичай, і зимовий сезон пропускатиму. Після закінчення сезону лікував спину. Стало, принаймні, значно краще, ніж було цього року", - сказав він.

"Взимку на чемпіонаті України дьорнув спину. Хотів відмовитися від поїздки на чемпіонат світу у приміщенні, але було вже пізно: мою участь підтвердили, і відступати було нікуди", - додав спортсмен

За словами Проценка, у Ріо все склалося, і він зміг бодай показати нормальний результат.

"До тренувань повернувся півтора місяці тому. Щодо того, де саме починатиму літній сезон, поки що нічого не відомо. Готуємося до "Діамантової ліги". По ідеї, мене повинні на неї запрошувати, але чи точно так буде, стане відомо вже ближче до змагань", - підсумував він.