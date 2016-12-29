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49 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 21:45
Українці здобули відразу чотири медалі на змаганнях у Словаччині
Різдвяні гонки крокують Європою. Одну з них, крос на 10 км, приймало словацьке місто Бардіїв.
У змаганнях серед жінок з результатом 43:06 хв перемогла українка Валентина Кілярська.
Наталія Шозда фінішувала слідом (45:28 хв), інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Двоє українців піднялися і на п’єдестал чоловічих змагань. Олександр Матвійчук став другим (31:48), поступившись 19 секундами кенійцю Гілларі Кімайо.
Павло Верецький подолав дистанцію за 32:29 хв і фінішував третім.
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09.07.2016
Наталія Прищепа - чемпіонка Європи у бігу на 800 метрів. ВІДЕО
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