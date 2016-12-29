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29.12.2016  21:45

Українці здобули відразу чотири медалі на змаганнях у Словаччині

Різдвяні гонки крокують Європою. Одну з них, крос на 10 км, приймало словацьке місто Бардіїв.

У змаганнях серед жінок з результатом 43:06 хв перемогла українка Валентина Кілярська.

Наталія Шозда фінішувала слідом (45:28 хв), інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Двоє українців піднялися і на п’єдестал чоловічих змагань. Олександр Матвійчук став другим (31:48), поступившись 19 секундами кенійцю Гілларі Кімайо.

Павло Верецький подолав дистанцію за 32:29 хв і фінішував третім.

 
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