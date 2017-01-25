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259 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 16:50
Російська чемпіонка світу готова виступати під нейтральним прапором
Російська чемпіонка світу-2014 і Європи-2015 потрійному стрибку Єкатєріна Конєва подала заявку до Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) на участь в міжнародних змаганнях у статусі нейтральної спортсменки.
Про це заявила референт з міжнародних питань Всеросійської федерації легкої атлетики Марія Трущенкова.
"Індивідуальні заявки в IAAF подали Єкатєріна Конєва, Євгенія Соловйова, Яна Смєрдова, Максім Афонін, Анна Щагіна, Алєксєй Реунков, Анна Кукушкіна", -повідомила Трущенкова, слова якої наводить ТАСС.
Нагадаємо, що аналогічну заявку збирається подати російський бігун Сєргєй Шубєнков і стрибун Іван Ухов.
Раніше виступати під нейтральним прапором вирішили ряд інших російських спортсменів.
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