Російська чемпіонка світу готова виступати під нейтральним прапором

Російська чемпіонка світу-2014 і Європи-2015 потрійному стрибку Єкатєріна Конєва подала заявку до Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) на участь в міжнародних змаганнях у статусі нейтральної спортсменки.

Про це заявила референт з міжнародних питань Всеросійської федерації легкої атлетики Марія Трущенкова.

"Індивідуальні заявки в IAAF подали Єкатєріна Конєва, Євгенія Соловйова, Яна Смєрдова, Максім Афонін, Анна Щагіна, Алєксєй Реунков, Анна Кукушкіна", -повідомила Трущенкова, слова якої наводить ТАСС.

Нагадаємо, що аналогічну заявку збирається подати російський бігун Сєргєй Шубєнков і стрибун Іван Ухов.

Раніше виступати під нейтральним прапором вирішили ряд інших російських спортсменів.