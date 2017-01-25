В Усейна Болта відібрали золото Олімпіади в естафеті в Лондоні через допінг його партнера по команді

Ямайський бігун Усейн Болт був позбавлений золотої медалі пекінських Олімпійських ігор - 2008 в естафеті із-за позитивного допінг-теста його партнера по команді Нести Картери, повідомляє прес-служба Міжнародного олімпійського комітету.

Картера визнали винним у вживанні допінга, після того, як в його пробі було виявлено заборонену речовину турінабол.

Медалі також втратили Асафа Пауелл і Майкл Фратер, що брали участь в тому забігу.

Раніше Болт був дев'ятиразовим переможцем Олімпійських ігор.