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25.01.2017  19:01

В Усейна Болта відібрали золото Олімпіади в естафеті в Лондоні через допінг його партнера по команді

Ямайський бігун Усейн Болт був позбавлений золотої медалі пекінських Олімпійських ігор - 2008 в естафеті із-за позитивного допінг-теста його партнера по команді Нести Картери, повідомляє прес-служба Міжнародного олімпійського комітету.

Картера визнали винним у вживанні допінга, після того, як в його пробі було виявлено заборонену речовину турінабол.

Медалі також втратили Асафа Пауелл і Майкл Фратер, що брали участь в тому забігу.

Раніше Болт був дев'ятиразовим переможцем Олімпійських ігор.

Усейн Болт
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