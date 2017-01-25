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17 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 19:01
В Усейна Болта відібрали золото Олімпіади в естафеті в Лондоні через допінг його партнера по команді
Ямайський бігун Усейн Болт був позбавлений золотої медалі пекінських Олімпійських ігор - 2008 в естафеті із-за позитивного допінг-теста його партнера по команді Нести Картери, повідомляє прес-служба Міжнародного олімпійського комітету.
Картера визнали винним у вживанні допінга, після того, як в його пробі було виявлено заборонену речовину турінабол.
Медалі також втратили Асафа Пауелл і Майкл Фратер, що брали участь в тому забігу.
Раніше Болт був дев'ятиразовим переможцем Олімпійських ігор.
|Усейн Болт
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09.07.2016
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