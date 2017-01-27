Українка Шух встановила світовий рекорд для юніорів в п'ятиборстві

Аліна Шух виграла чемпіонат України з п'ятиборства зі світовим рекордом для юніорів.

17-річна спорсменка поліпшила особистий рекорд відразу в трьох дисциплінах і набрала в сумі 4550 очок, пише ФЛАУ.

Крім того, ця сума стала найкращим результатом сезону в світі серед дорослих.

Як відомо, за підсумками 2016 року Шух була визнана кращою молодою легкоатлеткою України.