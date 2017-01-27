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27.01.2017  22:18

Українка Шух встановила світовий рекорд для юніорів в п'ятиборстві

Аліна Шух виграла чемпіонат України з п'ятиборства зі світовим рекордом для юніорів.

17-річна спорсменка поліпшила особистий рекорд відразу в трьох дисциплінах і набрала в сумі 4550 очок, пише ФЛАУ.

Крім того, ця сума стала найкращим результатом сезону в світі серед дорослих.

Як відомо, за підсумками 2016 року Шух була визнана кращою молодою легкоатлеткою України. 

Аліна Шух. Світлина ФЛАУ
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