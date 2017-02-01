Збірна України отримає медаль ОІ-2012 через позитивну допінг-пробу росіянки
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив Росію срібла ОІ-2012 в естафеті 4х400 через позитивну допінг-проби у бігунки Антоніни Кривошапко.
Раніше Росія через повторний огляд допінг-проб вже втратила 19 медалей з Олімпіад 2008 і 2012 років.
Допінг був виявлений в пробі Кривошапко після повторного огляду, повідомляє офіційний сайт МОК.
Крім Кривошапко в команду входили Юлія Гущина, Тетяна Фірова і Наталія Антюх.
Перемогу в тому забігу здобули представниці США, третіми стали спортсменки з Ямайки, за крок від п'єдесталу зупинилися українки.
Таким чином, "срібло" автоматом повинно відправитись в Ямайку, а "бронза" в актив збірної України.
Варто відзначити, що в складі жіночої української команди в естафеті 4х400 м на іграх в Лондоні бігли Аліна Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Ярощук та Наталія Пігіда.
Раніше стало відомо, що Асоціація міжнародних зимових олімпійських федерацій (AIOWF) в кінці лютого проведе зустріч з Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), на якій має намір обговорити доповідь слідчого організації Річарда Макларена про допінг у Росії.
Раніше повідомлялося, що міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення продовжити санкції щодо Росії, введені через допінговий скандал.
|
09.07.2016
Наталія Прищепа - чемпіонка Європи у бігу на 800 метрів. ВІДЕО
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua