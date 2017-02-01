Збірна України отримає медаль ОІ-2012 через позитивну допінг-пробу росіянки

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив Росію срібла ОІ-2012 в естафеті 4х400 через позитивну допінг-проби у бігунки Антоніни Кривошапко.

Раніше Росія через повторний огляд допінг-проб вже втратила 19 медалей з Олімпіад 2008 і 2012 років.

Допінг був виявлений в пробі Кривошапко після повторного огляду, повідомляє офіційний сайт МОК.

Крім Кривошапко в команду входили Юлія Гущина, Тетяна Фірова і Наталія Антюх.

Перемогу в тому забігу здобули представниці США, третіми стали спортсменки з Ямайки, за крок від п'єдесталу зупинилися українки.

Таким чином, "срібло" автоматом повинно відправитись в Ямайку, а "бронза" в актив збірної України.

Варто відзначити, що в складі жіночої української команди в естафеті 4х400 м на іграх в Лондоні бігли Аліна Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Ярощук та Наталія Пігіда.

Раніше стало відомо, що Асоціація міжнародних зимових олімпійських федерацій (AIOWF) в кінці лютого проведе зустріч з Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), на якій має намір обговорити доповідь слідчого організації Річарда Макларена про допінг у Росії.

Раніше повідомлялося, що міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення продовжити санкції щодо Росії, введені через допінговий скандал.