Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Легка атлетика
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Чотири українські легкоатлетки перемогли на міжнародному турнірі у Франції
Повх виграла легкоатлетичний турнір в Берліні
На турнірі в Естонії українці здобули три золоті медалі й одну срібну
Дмитренко та Шух – найкращі легкоатлети січня в Україні
Українки зайняли перші два місця на міжнародному турнірі зі стрибків у висоту
Російських паралімпійців не допуситили до чемпіонату світу


Новини
17:59
Футбол. Карпати здобули вольову перемогу над мінським Динамо
17:52
Біатлон. Кубок націй. Українці збільшили відрив від команди Чехії
17:36
Біатлон. У Росії заспокоїлися: Шипулін і Фуркад потиснули руки
17:00
Біатлон. ЧС-2017 з біатлону. Спринт виграв Доль, Підручний лише у третьому десятку
16:48
Теніс. Кубок Федерації. Україна - Австралія 2:0. Світоліна наближає Україну до перемоги
16:43
Хокей на траві. Українські хокеїстки вийшли у півфінал Світової ліги з хокею на траві
16:30
Футбол. Бейл не зможе допомогти Реалу у першому матчі з Наполі
16:23
Футбол. Чемпіонат Англії. Арсенал переміг Халл. Інші матчі 25-го туру
16:03
Футбол. Чемпіонат Іспанії. Бетіс та Валенсія голів не забили. Матчі 22-го туру
15:52
Футбол. Ворскла продовжила контракт з молодим голкіпером
Усі новини
2990 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
11.02.2017  12:21

Чотири українські легкоатлетки перемогли на міжнародному турнірі у Франції

Переможним дублем українок завершився фінал з бігу на 400 метрів на змаганнях Meeting Féminin du Val d'Oise (9 лютого, Обонн, Франція).

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Ольга Земляк перемогла з результатом 52,39 с, а Ольга Бібік фінішувала другою (53,29 с).

Тетяна Мельник виступала у фіналі Б і була там третьою (54,65 с).

Ольга Ляхова була найкращою на дистанції 800 метрів (2.03,04 хв).

Анастасії Ткачук до першої трійки не вистачило сходинки, висотою у п’ять сотих секунди. Вона четверта (2.03,57 хв).

Галина Сішко фінішувала сьомою (2.09,19 хв).

Нагадаємо, що нормативом на чемпіонат Європи у приміщенні (3-5 березня, Белград, Сербія) є 2.04,00 хв.

Анна Плотіцина впевнено перемогла на дистанції 60 метрів з бар’єрами, подолавши її за 8,08 с.

Юлія Чумаченко була поза конкуренцією у секторі для стрибків у висоту.

Стрибком на 1,88 м вона вже виграла змагання і у якості переможниці вийшла на наступну висоту – 1,90. Їх вона теж подолала з першої спроби, а от 1,92 цього вечора не встояли.

Марина Килипко була другою зі стрибків з жердиною (4,40 м). Після двох невдач на висоті 4,45, вона перенесла заключну спробу на 4,50 м, проте подолати їх в Обонні українці не вдалося.

Христина Стуй першому колі з бігу на 60 метрів показала результат 7,55 с. А Тамара Твердоступ у ролі пейсмейкера привела до перемоги на дистанції 3000 метрів ефіопку Фанту Ворку (8.50,36 хв).

Ольга Земляк
Коментарі
 — 1
Vova Groznui _ 11.02.2017 14:47
слава слава ми найсильніші наймудріші ми найкрасивіщі
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.07.2016

Наталія Прищепа - чемпіонка Європи у бігу на 800 метрів. ВІДЕО
21-річна українка виграла свою першу нагороду на дорослій першості.
Саладуха: Те, що ми зараз переживаємо - трагедія для всіх
Гоцул: На бази в Крим їхати принизливо
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter