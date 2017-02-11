Чотири українські легкоатлетки перемогли на міжнародному турнірі у Франції

Переможним дублем українок завершився фінал з бігу на 400 метрів на змаганнях Meeting Féminin du Val d'Oise (9 лютого, Обонн, Франція).

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.



Ольга Земляк перемогла з результатом 52,39 с, а Ольга Бібік фінішувала другою (53,29 с).

Тетяна Мельник виступала у фіналі Б і була там третьою (54,65 с).



Ольга Ляхова була найкращою на дистанції 800 метрів (2.03,04 хв).

Анастасії Ткачук до першої трійки не вистачило сходинки, висотою у п’ять сотих секунди. Вона четверта (2.03,57 хв).

Галина Сішко фінішувала сьомою (2.09,19 хв).

Нагадаємо, що нормативом на чемпіонат Європи у приміщенні (3-5 березня, Белград, Сербія) є 2.04,00 хв.



Анна Плотіцина впевнено перемогла на дистанції 60 метрів з бар’єрами, подолавши її за 8,08 с.



Юлія Чумаченко була поза конкуренцією у секторі для стрибків у висоту.

Стрибком на 1,88 м вона вже виграла змагання і у якості переможниці вийшла на наступну висоту – 1,90. Їх вона теж подолала з першої спроби, а от 1,92 цього вечора не встояли.



Марина Килипко була другою зі стрибків з жердиною (4,40 м). Після двох невдач на висоті 4,45, вона перенесла заключну спробу на 4,50 м, проте подолати їх в Обонні українці не вдалося.



Христина Стуй першому колі з бігу на 60 метрів показала результат 7,55 с. А Тамара Твердоступ у ролі пейсмейкера привела до перемоги на дистанції 3000 метрів ефіопку Фанту Ворку (8.50,36 хв).