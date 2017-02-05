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05.02.2017  14:33

Левченко - друга на турнірі у Чехії

Українка Юлія Левченко продовжує підкорювати п’єдестали міжнародних легкоатлетичних турнірів.

Цього разу вона увійшла до призової трійки на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту Hustopecske skakani, який у суботу, 4 лютого, приймало чеське місто Густопече.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Вихованка Ірини Пустовойт почала змагання з 1.80 м і долала всі висоти з першої спроби, включаючи 1.89 м.

Нездоланним бар’єром до перемоги для Юлії цього разу стали 1.92 м, які у Чехії їй не підкорилися.

Британка Морган Лейк перемогла у перестрибці (1.92). Юлія Чумаченко завершила змагання восьмою (1.83).

Дмитро Дем’янюк серед чоловіків був 12-м (2.10 м).

Нагадаємо, українські легкоатлети повертаються з Франції з чотирма перемогами.

Юлія Левченко (зліва)
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