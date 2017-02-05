Левченко - друга на турнірі у Чехії
Українка Юлія Левченко продовжує підкорювати п’єдестали міжнародних легкоатлетичних турнірів.
Цього разу вона увійшла до призової трійки на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту Hustopecske skakani, який у суботу, 4 лютого, приймало чеське місто Густопече.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Вихованка Ірини Пустовойт почала змагання з 1.80 м і долала всі висоти з першої спроби, включаючи 1.89 м.
Нездоланним бар’єром до перемоги для Юлії цього разу стали 1.92 м, які у Чехії їй не підкорилися.
Британка Морган Лейк перемогла у перестрибці (1.92). Юлія Чумаченко завершила змагання восьмою (1.83).
Дмитро Дем’янюк серед чоловіків був 12-м (2.10 м).
Нагадаємо, українські легкоатлети повертаються з Франції з чотирма перемогами.
|Юлія Левченко (зліва)
|
09.07.2016
Наталія Прищепа - чемпіонка Європи у бігу на 800 метрів. ВІДЕО
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua