Килипко була третьою на турнірі в Німеччині

4-го лютого у Карлсруе (Німеччина) відбувся третій етап серії IAAF World Indoor Tour.

Як пише ФЛАУ, українка Марія Килипко встановила особистий рекорд у приміщенні зі стрибків з жердиною, з другою спроби подолавши 4,50 м.

Після цього Марина штурмувала 4,55, але планка не встояла. Перемогла німкеня Ліза Рижих (4,67 м). Килипко - третя.

Раніше була інформація, що Левченко - друга на турнірі у Чехії