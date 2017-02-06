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Легка атлетика. Килипко була третьою на турнірі в Німеччині
25 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 10:32
Килипко була третьою на турнірі в Німеччині
4-го лютого у Карлсруе (Німеччина) відбувся третій етап серії IAAF World Indoor Tour.
Як пише ФЛАУ, українка Марія Килипко встановила особистий рекорд у приміщенні зі стрибків з жердиною, з другою спроби подолавши 4,50 м.
Після цього Марина штурмувала 4,55, але планка не встояла. Перемогла німкеня Ліза Рижих (4,67 м). Килипко - третя.
Раніше була інформація, що Левченко - друга на турнірі у Чехії
|Марія Килипко
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