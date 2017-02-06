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06.02.2017  10:32

Килипко була третьою на турнірі в Німеччині

4-го лютого у Карлсруе (Німеччина) відбувся третій етап серії IAAF World Indoor Tour.

Як пише ФЛАУ, українка Марія Килипко встановила особистий рекорд у приміщенні зі стрибків з жердиною, з другою спроби подолавши 4,50 м.

Після цього Марина штурмувала 4,55, але планка не встояла. Перемогла німкеня Ліза Рижих (4,67 м). Килипко - третя. 

Раніше була інформація, що Левченко - друга на турнірі у Чехії

Марія Килипко
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