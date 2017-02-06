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06.02.2017  21:32

IAAF тимчасово заборонила зміну спортивного громадянства

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) тимчасово заборонила опцію переходу спортсменів в команди інших країн.

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Inside the Games.

Подібні заходи були введені для того, щоб загальмувати масовий перехід африканських спортсменів в іноземні збірні.
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