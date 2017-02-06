Останнє в розділі
Легка атлетика. IAAF тимчасово заборонила зміну спортивного громадянства
53 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 21:32
IAAF тимчасово заборонила зміну спортивного громадянства
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) тимчасово заборонила опцію переходу спортсменів в команди інших країн.
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Inside the Games.
Подібні заходи були введені для того, щоб загальмувати масовий перехід африканських спортсменів в іноземні збірні.
— 0
|
09.07.2016
Наталія Прищепа - чемпіонка Європи у бігу на 800 метрів. ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua