IAAF тимчасово заборонила зміну спортивного громадянства

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) тимчасово заборонила опцію переходу спортсменів в команди інших країн.



Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Inside the Games.

Подібні заходи були введені для того, щоб загальмувати масовий перехід африканських спортсменів в іноземні збірні.