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24.05.2017  18:11

Українка Антонова визнана срібним призером Олімпійських ігор-2008

Українка Олена Антонова офіційно визнана срібним призером Олімпіади-2008 у метанні диска.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

18 серпня 2008 року, на Олімпійських іграх у Пекіні Олена Антонова виграла бронзову медаль з метання диску.

Проте у зв’язку з дискваліфікацією кубинки Яреліс Барріос, яка була другою, якість нагороди українки підвищено до срібної.

Про це говориться в офіційному листі з Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, що Антонова виграла олімпійську медаль у Пекіні з результатом 62,59 м.

Олімпійською чемпіонкою стала американка Стефані Браун Трефтон з результатом 64,74 м.

Олена Антонова
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