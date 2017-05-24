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2282 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.05.2017 18:11
Українка Антонова визнана срібним призером Олімпійських ігор-2008
Українка Олена Антонова офіційно визнана срібним призером Олімпіади-2008 у метанні диска.
Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.
18 серпня 2008 року, на Олімпійських іграх у Пекіні Олена Антонова виграла бронзову медаль з метання диску.
Проте у зв’язку з дискваліфікацією кубинки Яреліс Барріос, яка була другою, якість нагороди українки підвищено до срібної.
Про це говориться в офіційному листі з Міжнародного олімпійського комітету.
Нагадаємо, що Антонова виграла олімпійську медаль у Пекіні з результатом 62,59 м.
Олімпійською чемпіонкою стала американка Стефані Браун Трефтон з результатом 64,74 м.
|Олена Антонова
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11.03.2017
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