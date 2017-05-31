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31.05.2017  12:35

Екс-українка Ребрик таки отримала дозвіл виступати під нейтральним прапором

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій дозволила трьом російським легкоатлетам виступати на стартах під егідою IAAF під нейтральним прапором.

Організація схвалила індивідуальні заявки Вєри Рудакової (400 м з / б), Ксенії Аксьонової (400 м), а також колишньої української спортсменки Віри Ребрик, повідомляє офіційний сайт ВФЛА.

Зазначається, що ще 28 заявок росіян були відхилені.

Таким чином, кількість легкоатлетів з РФ, які мають право брати участь в міжнародних змаганнях під нейтральним прапором, на даний момент становить 15 осіб.

Крім Ребрик, в цей список входить ще один екс-українець - молотобоєць Олексій Сокирський.

Відмову від IAAF отримали вже 45 осіб.

Ще 27 заявок знаходяться на розгляді, пише Хsport.

Віра Ребрик народилася в місті Ялта. Після окупації Криму Росією в 2014 році спортсменка виявила бажання змінити громадянство.

НОК України своє добро на перехід Ребрик під прапор РФ не давав.

Пізніше Ребрик виграла чемпіонат Росії з метання списа, але так і не виступала на міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, що Російська федерація легкої атлетики відсторонена віж міжнародних змагань і російські атлети не можуть виступати під прапором Росії.

Віра Ребрик. Світлина СЭ
Коментарі
 — 1
Dolento _ 31.05.2017 13:07
... Народилась у Ялті ! За це, індульгенція за зраду !
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