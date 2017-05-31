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31.05.2017  16:03

Українську легкоатлетку Лупу дискваліфікували на 8 років за допінг

Чемпіонка Європи з легкої атлетики в приміщенні 2013 року в бігу на дистанції 800 метрів українка Наталія Лупу отримала восьмирічну дискваліфікацію через позитивну допінг-пробу.

Про це повідомляється в релізі Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Повідомляється, що Лупу здала позитивний позазмагальний допінг-тест перед ОІ в Ріо - в липні минулого року.

Раніше на чемпіонаті світу в закритих приміщеннях 2014-го року в польському Сопоті українка здала позитивний допінг-тест і була дискваліфікована на 9 місяців.

У зв'язку з тим, що це вже друге порушення антидопінгових правил в кар'єрі Лупу, спортсменка відсторонена від всіх міжнародних змагань до 26 грудня 2024 року.

Наталія Лупу
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