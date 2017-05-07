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1810 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
07.05.2017  19:09

Главу Європейської асоціації легкоатлетів звинуватили в підміні допінг-проб

Відразу два спортсмени звинуватили чинного президента Європейської легкоатлетичної асоціації Свейна Арне Хансена в підміні допінг проб для шведських спортсменів під час Біслеттських ігор в 1980-і роки.

Спочатку зі звинуваченнями на адресу Хансена виступив колишній триразовий призер Олімпійських ігор, шведський стрибун у висоту Патрік Шреберг.

Він розповів Radiosporten про те, що "чистим" спортсменам платили, щоб вони здавали проби на допінг замість тих, хто опинився замішаний у вживанні заборонених препаратів.

Його слова підтвердила в інтерв'ю норвезькому таблоїду Verdens Gang співробітниця прес-бюро Біслеттськтх ігор Анна-Ліза Хаммер. Пізніше до них приєдналася ще одна спортсменка, норвезька легкоатлетка Інграм Крістіансен.

Звинувачення на адресу Хансена "посипалися" після того, як він запропонував скасувати всі старі рекорди спортсменів, спійманих на допінгу. Сам він в інтерв'ю Expressen назвав звинувачення Шреберга "божевільними" і пригрозив подати на нього в суд.

Заяви Хаммер і Крістіансен він поки не коментував, пише ria.ru.

Раніше повідомлялося, що усі допінг-проби гравців НХЛ планують перевірити на кокаїн і марихуану.
Коментарі
 — 2
Ки Мессинг _ 07.05.2017 20:29
Вот незадача. Оказывается европейцы тож допинг трескают. Да еще и читят. А ведь белые, пушистые.)))
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Kobel Ihor _ 07.05.2017 20:21
від кого новина?
від самої правдивої агенції руцкіє новості
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