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Легка атлетика. Українець Проценко виграв етап Дімантової ліги в Марокко
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17.07.2017  08:05

Українець Проценко виграв етап Дімантової ліги в Марокко

Українець Андрій Проценко виграв етап Діамантової ліги у Рабаті, Марокко.

У секторі для стрибків у висоту Проценко з третьої спроби подолав 2,29 м і залишив позаду і британця Роббі Грабарза, й італійця Джанмарко Тамбері. Вже у ранзі переможця Андрій замовив висоту 2,33 м, проте її підкорити поки що не вдалося. Богдан Бондаренко участі у турнірі не брав, повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

Ольга Земляк пробігла 400 метрів за 51,94 с і стала восьмою. Поза конкуренцією була Шон Міллер-Уібо з Багам (49,80 с – рекорд змагань).

Андрій Проценко

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