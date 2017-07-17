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Легка атлетика. Українець Проценко виграв етап Дімантової ліги в Марокко
573 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.07.2017 08:05
Українець Проценко виграв етап Дімантової ліги в Марокко
Українець Андрій Проценко виграв етап Діамантової ліги у Рабаті, Марокко.
У секторі для стрибків у висоту Проценко з третьої спроби подолав 2,29 м і залишив позаду і британця Роббі Грабарза, й італійця Джанмарко Тамбері. Вже у ранзі переможця Андрій замовив висоту 2,33 м, проте її підкорити поки що не вдалося. Богдан Бондаренко участі у турнірі не брав, повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.
Ольга Земляк пробігла 400 метрів за 51,94 с і стала восьмою. Поза конкуренцією була Шон Міллер-Уібо з Багам (49,80 с – рекорд змагань).
|Андрій Проценко
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11.03.2017
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