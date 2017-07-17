Українець Проценко виграв етап Дімантової ліги в Марокко

Українець Андрій Проценко виграв етап Діамантової ліги у Рабаті, Марокко.



У секторі для стрибків у висоту Проценко з третьої спроби подолав 2,29 м і залишив позаду і британця Роббі Грабарза, й італійця Джанмарко Тамбері. Вже у ранзі переможця Андрій замовив висоту 2,33 м, проте її підкорити поки що не вдалося. Богдан Бондаренко участі у турнірі не брав, повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.



Ольга Земляк пробігла 400 метрів за 51,94 с і стала восьмою. Поза конкуренцією була Шон Міллер-Уібо з Багам (49,80 с – рекорд змагань).