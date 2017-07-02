Українка Шух з рекордом виграла командний ЧЄ з багатоборства
Перспективна українська легкоатлетка Аліна Шух в Таллінні (Естонія) здобула перемогу на командному чемпіонаті Європи з багатоборства.
Шух не просто стала найсильнішою на континенті, а вписала своє ім'я в книгу рекордів української легкої атлетики.
У семиборстві 18-річна спортсменка встановила новий юніорський рекорд України (U-20).
З результатом 6208 очок Шух на 29 пунктів перевершила досягнення Валентини Савченко, яка тримала юніорський рекорд із серпня 1984 року.
У Таллінні Шух оновила два особистих рекорди.
Українка пробігла 100 метрів з бар'єрами за 14,64 секунди, а також показала кращий результат у кар'єрі на 200-метрівці (26,14), пише Sport Arena.
У стрибках у висоту Шух взяла 1,81 метра, в штовханні ядра відправила снаряд на 13,47 м, в стрибках в довжину полетіла на 6,10 м, метнула спис на 55,95 м і пробігла 800 метрів за 2:12,61.
Раніше Аліна Шух офіційно стала світовою рекордсменкою з п'ятиборства в категорії U-20 в приміщенні.
|Аліна Шух. Світлина Getty Images
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11.03.2017
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