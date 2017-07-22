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21.07.2017
332 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.07.2017 09:09
19-річна Левченко виграла срібло на етапі Дімантової Ліги в Монако
19-річна українка Юлія Левченко виграла срібло на етапі Дімантової Ліги в Монако.
У стрибках у висоту Левченко взяла планку на висоті 1,97 метра. Також цей результат став новим особистим рекордом українки.
Нагадаємо, що тиждень тому Левченко виграла молодіжний чемпіонат Європи із результатом 1,96 метра. Виграла змагання з результатом 2,05 метра росіянка Марія Ласицкене.
Ще одна українка Оксана Окунєва з результатом 1,85 метра стала сьомою.
|Юлія Левченко
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11.03.2017
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