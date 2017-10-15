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11 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 11:33
Українку Левченко визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи
|Юлія Левченко
Українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла в номінації Зірка, яка сходить на церемонії Європейської легкоатлетичної асоціації у Вільнюсі.
Про це повідомляє ФЛАУ.
У голосуванні 19-річна українка випередила німкеню Констанці Клостергальфен і туркеню Ясемін Кан.
Зазначимо, що в цьому сезоні Левченко виграла срібло на чемпіонаті світу в Лондоні, стала чемпіонкою Європи серед молоді та срібним призером молодіжного чемпіонату світу.
Нагадаємо, що Левченко виграла срібло на етапі Діамантової ліги в Монако.
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