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15.10.2017  11:33

Українку Левченко визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи

Юлія Левченко

Українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла в номінації Зірка, яка сходить на церемонії Європейської легкоатлетичної асоціації у Вільнюсі.

Про це повідомляє ФЛАУ.

У голосуванні 19-річна українка випередила німкеню Констанці Клостергальфен і туркеню Ясемін Кан.

Зазначимо, що в цьому сезоні Левченко виграла срібло на чемпіонаті світу в Лондоні, стала чемпіонкою Європи серед молоді та срібним призером молодіжного чемпіонату світу.

Нагадаємо, що Левченко виграла срібло на етапі Діамантової ліги в Монако.
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