Син Міхаеля Шумахера продовжить кар'єру в Формулі-3

Німецький гонщик Мік Шумахер в наступному сезоні продовжить кар'єру в європейській Формулі-3.

Син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера буде виступати за команду Prema.

У минулому сезоні Шумахер виступав за Prema в італійській і німецькій Формулі-4, здобувши за сезон десять перемог, посівши друге місце в загальному заліку в обох серіях.

"Формула-3 буде для мене ідеальним кроком, і я вже готовий до нового сезону. Я також радий залишитися в складі Prema, тому що це дуже професійна команда, і я знову зможу багато чому навчитися", - наводить слова Шумахера Чемпионат з посиланням нв F1i.