Cин Шумахера буде виступати у Формулі 3

Мік Шумахер, син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, наступний сезон проведе в гоночній серії "Формула-3".

"Формула-3" буде для мене важливим етапом і правильним кроком в розвитку кар'єри, я знаходжуся в передчутті нового сезону.

Я також радий залишитися у складі "Према", тому що це дуже професійна команда і я можу багато чому навчитися, - цитує Шумахера-молодшого F1i.com.

17-річний Мік Шумахер раніше виступав в італійській і німецькій серіях Формули-4, вигравши за два сезони 11 стартів.