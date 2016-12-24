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Автоспорт. Cин Шумахера буде виступати у Формулі 3
48 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.12.2016 19:38
Cин Шумахера буде виступати у Формулі 3
Мік Шумахер, син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, наступний сезон проведе в гоночній серії "Формула-3".
"Формула-3" буде для мене важливим етапом і правильним кроком в розвитку кар'єри, я знаходжуся в передчутті нового сезону.
Я також радий залишитися у складі "Према", тому що це дуже професійна команда і я можу багато чому навчитися, - цитує Шумахера-молодшого F1i.com.
17-річний Мік Шумахер раніше виступав в італійській і німецькій серіях Формули-4, вигравши за два сезони 11 стартів.
|Мік Шумахер
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