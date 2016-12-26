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39 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.12.2016 13:32
Організатори "Дакара" представили тізер до ралі-марафону 2017 року. ВІДЕО
Організатори "Дакара" опублікували на офіційному каналі ралі-марафону в Youtube проморолик до гонки 2017 року.
"Дакар-2017" проходитиме з 2-го по 14-те січня на території Парагваю, Болівії й Аргентини.
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27.11.2016
Росберг фінішує другим на Гран Прі Абу-Дабі та стає чемпіоном світу!
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