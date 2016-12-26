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26.12.2016  13:32

Організатори "Дакара" представили тізер до ралі-марафону 2017 року. ВІДЕО

Організатори "Дакара" опублікували на офіційному каналі ралі-марафону в Youtube проморолик до гонки 2017 року.

"Дакар-2017" проходитиме з 2-го по 14-те січня на території Парагваю, Болівії й Аргентини.
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