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10 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.01.2017 23:28
Екклстоун пішов з посади керівника Формули-1
Берні Екклстоун з 23 січня перестав бути керівником Формули-1.
Нові власники серії з Liberty змістили 86-річного функціонера з посади, віддавши її Чейзу Кері, який раніше став головою Ф-1.
"Сьогодні мене змістили. Просто вигнали. Це офіційно. Я більше не керую компанією", - зазначив Екклстоун.
"Моя нова посада - це такий американський вираз, щось на зразок почесного президента. Я прийняв її, не розуміючи, що вона означає", - цитує функціонера championat.com.
Раніше повідомлялося, що нові власники Ф-1 готуються оголосити про відіхд Екклстоуна з посади директора.
|Берні Екклстоун
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14.01.2017
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