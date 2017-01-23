Екклстоун пішов з посади керівника Формули-1

Берні Екклстоун з 23 січня перестав бути керівником Формули-1.

Нові власники серії з Liberty змістили 86-річного функціонера з посади, віддавши її Чейзу Кері, який раніше став головою Ф-1.

"Сьогодні мене змістили. Просто вигнали. Це офіційно. Я більше не керую компанією", - зазначив Екклстоун.

"Моя нова посада - це такий американський вираз, щось на зразок почесного президента. Я прийняв її, не розуміючи, що вона означає", - цитує функціонера championat.com.

Раніше повідомлялося, що нові власники Ф-1 готуються оголосити про відіхд Екклстоуна з посади директора.