Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Автоспорт
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Екклстоун пішов з посади керівника Формули-1
Нові власники Ф-1 готуються оголосити про відіхд Екклстоуна з посади директора
Ferrari може втратити фінансові привілеї у Формулі-1 після приходу нових власників
Феттель виграв для Німеччини Кубок Націй
На Ралі Монте-Карло загинув глядач
Екс-пілот Ф-1 Мальдонадо перебирається в IndyCar


Новини
23:28
Автоспорт. Екклстоун пішов з посади керівника Формули-1
23:22
Футбол. КАН-2017. 3-й тур. Туніс виграв у Зімбабве, Алжир і Сенегал зіграли внічию
23:00
Футбол. Зозуля ризикує не зіграти проти Барселони
22:31
Футбол. Жураховський хоче розірвати контракт з Кубанню
21:57
Футбол. Зоря хотіла орендувати Мякушка до кінця року, Динамо запропонувало до кінця червня
21:39
Футбол. Захисник Вовкодав не підійшов Олімпіку
21:33
Футбол. Український захисник не підійшов білоруському клубу
20:54
Футбол. У Габовди є різні варіанти продовження кар'єри
20:39
Футбол. Вернидуб: Соболь нікуди не переходить
20:32
Футбол. Дані Алвес може перебратися в Китай
Усі новини
10 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
23.01.2017  23:28

Екклстоун пішов з посади керівника Формули-1

Берні Екклстоун з 23 січня перестав бути керівником Формули-1.

Нові власники серії з Liberty змістили 86-річного функціонера з посади, віддавши її Чейзу Кері, який раніше став головою Ф-1.

"Сьогодні мене змістили. Просто вигнали. Це офіційно. Я більше не керую компанією", - зазначив Екклстоун.

"Моя нова посада - це такий американський вираз, щось на зразок почесного президента. Я прийняв її, не розуміючи, що вона означає", - цитує функціонера championat.com.

Раніше повідомлялося, що нові власники Ф-1 готуються оголосити про відіхд Екклстоуна з посади директора

Берні Екклстоун
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
14.01.2017

Дакар-2017. У класі позашляховиків чемпіоном став Петерансель, тріумф росіян у класі вантажівок
Росберг фінішує другим на Гран Прі Абу-Дабі та стає чемпіоном світу!
Гран Прі Бразилії. Хемілтон виграв гонку, але шансів на титул більше у Росберга
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter