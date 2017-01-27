Manor фактично втратила шанси вийти на старт нового сезону Формули-1

В FRP Advisory з 6 січня здійснювали зовнішнє управління у Manor і вели переговори з декількома сторонами про покупку команди, але у п'ятницю, 27 січня, вони були закінчені, а співробітники відправлені по домівках.

Рішень, які дозволяли команді продовжити роботу, знайти не вдалося, інформує F1News.Ru.

У вівторок компанія Just Racing Services Ltd, яка здійснювала операційну діяльність команди, буде закрита, а майно команди може знайти нового власника, так що теоретично у Manor ще є шанс взяти участь у майбутньому сезоні.

Хоча ймовірність цього вкрай невелика.

Дебютувавши у 2010 році під ім'ям Virgin Racing, команда кілька разів змінювала власників і назву.

У жовтні 2014-го у команді було введено зовнішнє управління, але в останній момент її викупив бізнесмен Стівен Фітцпатрік.

Долю команди вирішили два очка гонщика Sauber Феліпе Насра, зароблені у Бразилії. В результаті Manor виявилася на останньому місці у Кубку конструкторів і позбулася призових, які становлять ключову частину бюджету команди.