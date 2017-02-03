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52 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 10:11
Ferrari готова придбати частину акцій Формули-1
Президент Ferrari Серджо Маркьонне не виключив, що його компанія може придбати частину акцій Формули-1.
Раніше нові власники гоночної серії оголосили, що готові продати міноритарну частку акцій командам на загальну суму 400 мільйонів доларів.
"Ми почали вивчати можливість покупки акцій Формули-1. Ведемо переговори з Liberty Media. Нинішній колективний договір учасників закінчується в 2020 році", - повідомив він.
"Ми повинні розуміти, що буде відбуватися після цього. Ferrari повинна знати, як окупляться інвестиції в Формулу-1. Коли настане ясність, нам буде простіше вирішити, чи брати участь у цій угоді", - цитує СЭ з посиланям на F1i Маркьонне.
Раніше повідомлялося, що команди закликають відмінити п'ятничні практики у Формулі-1.
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