Ferrari готова придбати частину акцій Формули-1

Президент Ferrari Серджо Маркьонне не виключив, що його компанія може придбати частину акцій Формули-1.

Раніше нові власники гоночної серії оголосили, що готові продати міноритарну частку акцій командам на загальну суму 400 мільйонів доларів.

"Ми почали вивчати можливість покупки акцій Формули-1. Ведемо переговори з Liberty Media. Нинішній колективний договір учасників закінчується в 2020 році", - повідомив він.

"Ми повинні розуміти, що буде відбуватися після цього. Ferrari повинна знати, як окупляться інвестиції в Формулу-1. Коли настане ясність, нам буде простіше вирішити, чи брати участь у цій угоді", - цитує СЭ з посиланям на F1i Маркьонне.

Раніше повідомлялося, що команди закликають відмінити п'ятничні практики у Формулі-1.