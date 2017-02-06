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06.02.2017  17:13

Росберг хотів би бачити Алонсо напарником Хемілтона у Mercedes

Чемпіон Формули-1 заявив, що з позиції звичайного вболівальника вибрав би Фернандо Алонсо собі на заміну, щоб вдруге зіштовхнути його з Льюїсом Хемілтоном в одній команді.

В інтерв'ю іспанському виданню Marca Ніко Росберг зазначив, що якби він міг вибирати, то поставив би замість себе Алонсо, а не Валттері Боттаса.

"Зараз я просто уболівальник, і з цієї позиції було б чудово, якби мене замінив Алонсо, - сказав німець. - Це були б справжнісінькі іскри, феєрверки у боротьбі між ним і Хемілтоном! Для вболівальника Формули-1 це було б неймовірно".

При цьому Росберг впевнений, що з командним точки зору у Mercedes вчинили вірно, підписавши контракт з Валттері.

При цьому Ніко зазначив, що однак вважає фаворитом сезону Льюїса, інформує MOTORSPORT.

"Він буде виступати на дуже високому рівні. Перемогти його буде важко. Але я вже довів, що це можливо", - підсумував він.

Нагадаємо, Mercedes заплатила Williams за повернення Феліпе Масси.
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