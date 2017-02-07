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07.02.2017  10:02

Кубіца таки заявив про бажання повернутися у Формулу 1

Польський пілот Формули- 1 Роберт Кубіца, котрий через серйозну аварію вимушений припинити виступати в цій гоночній серії, уперше заявив, що готовий повернутися.

Раніше його фізичний стан дозволяв йому брати участь лише в менш насичених видах автоспорту. Але тепер, за його словами, все змінилося.

"Три роки тому мені пропонували протестувати болід Формули- 1, але я не був упевнений, що зроблю це добре. Розумію, що такі шанси даються лише один раз, але я завжди хотів бути упевненим у своїх здібностях.

Коли я не упевнений в чомусь, то кажу собі: "Забудь про це". Зараз я відповів би по-іншому. Я хотів би знову сісти за кермо боліда Формули - 1.

Хочеться знову пережити ці емоції. Вже випробував симулятори і вважаю, що майже на усіх трасах Формули- 1 зміг би показати максимум. Хоча тести і перегони - це різні речі", - цитує гонщика Террикон.

Роберт Кубіца
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