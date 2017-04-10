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10.04.2017  18:48

MotoGP. Віньялес виграв гонку в Аргентині

Маверік Віньялес виграв вже другу поспіль гонку в сезоні.

В Аргентині майже на три секунди обігнав Валентіно Россі, також на подіумі опинився Кел Кратчлоу.

Чинний чемпіон світу Марк Маркес вилетів у гравій, тому навіть не зумів фінішувати, повідомляє f1analytic.com.

1. Маверік Віньялес (Yamaha) – 41.45, 060
2. Валентіно Россі (Yamaha) +2.915
3. Кел Кратчлоу (Honda) +3.754
4. Альваро Баутіста (Ducati) +6.523
5. Жоанн Зарко (Yamaha) +15.504
6. Йонас Фольгер (Yamaha) +18.241
7. Даніло Петруччі (Ducati) +20.046
8. Скотт Редінг (Ducati) +25.480
9. Джек Міллер (Honda) + 25.665
10. Карел Абрахам (Ducati) +26.403.
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