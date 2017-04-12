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12.04.2017  17:50

FIA запропонувала новий захист для голови у Формулі 1. ФОТО

Міжнародна федерація автоспорту запропонувала свій варіант захисту голови пілотів.

Він має назву "щит" і покликаний захистити голови гонщиків від влучання інших предметів.

Втім, його наразі не затвердили, продовжуючи розглядати різноманітні варіанти, пише f1analytic.com.

 
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