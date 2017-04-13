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36 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 19:16
Sauber змінила гонщика на Гран-прі Бахрейну
Німецький гонщик Паскаль Верляйн повернеться за кермо швейцарської команди на етапі в Бахрейні.
Як відомо, гонки в Австралії та Китаї Верляйн пропустив, а замість нього болідом керував Антоніо Джовінацці, пише f1analytic.com.
Тепер же Верляйн відновився від травми і готовий до нових досягнень, - повідомляє команда у соціальній мережі.
|Паскаль Верляйн
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09.04.2017
Гран Прі Китаю. Хемілтон стартує з поулу та здобуває перемогу
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