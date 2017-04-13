Sauber змінила гонщика на Гран-прі Бахрейну

Німецький гонщик Паскаль Верляйн повернеться за кермо швейцарської команди на етапі в Бахрейні.



Як відомо, гонки в Австралії та Китаї Верляйн пропустив, а замість нього болідом керував Антоніо Джовінацці, пише f1analytic.com.

Тепер же Верляйн відновився від травми і готовий до нових досягнень, - повідомляє команда у соціальній мережі.