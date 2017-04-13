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13.04.2017  19:16

Sauber змінила гонщика на Гран-прі Бахрейну

Німецький гонщик Паскаль Верляйн повернеться за кермо швейцарської команди на етапі в Бахрейні.

Як відомо, гонки в Австралії та Китаї Верляйн пропустив, а замість нього болідом керував Антоніо Джовінацці, пише f1analytic.com.

Тепер же Верляйн відновився від травми і готовий до нових досягнень, - повідомляє команда у соціальній мережі.

Паскаль Верляйн
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