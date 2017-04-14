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118 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 09:21
Мік Шумахер: Я ще не готовий до Формули 1
Мік Шумахер каже, що поки він не готовий до "Королівських перегонів".
"Я не готовий. Стролл і Ферстаппен зробили цей крок раніше, але я ще не готовий до цього.
Напевно, я ще недостатньо стабільний, але, звичайно ж, моя мета на найближчі кілька років — перемогти.
Це буде мій перший рік у Ф-3, так що для мене це рік навчання і спроба бути в числі кращих у рейтингу новачків", - цитує Шумахера-молодшого f1analytic.com.
|Мікі Шумахер
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09.04.2017
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