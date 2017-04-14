Мік Шумахер: Я ще не готовий до Формули 1

Мік Шумахер каже, що поки він не готовий до "Королівських перегонів".



"Я не готовий. Стролл і Ферстаппен зробили цей крок раніше, але я ще не готовий до цього.

Напевно, я ще недостатньо стабільний, але, звичайно ж, моя мета на найближчі кілька років — перемогти.

Це буде мій перший рік у Ф-3, так що для мене це рік навчання і спроба бути в числі кращих у рейтингу новачків", - цитує Шумахера-молодшого f1analytic.com.