Баттон замінить Алонсо в McLaren на Гран-прі Монако

Англійський пілот Дженсон Баттон замінить Фернандо Алонсо в McLarenна Гран-прі Монако.

"Я з хвилюванням чекаю мого повернення у Формулу-1 на одну гонку, і немає для цього місця краще, ніж Монако. Я вже перемагав тут в 2009-му, це одна з моїх найулюбленіших трас.

Так, я розумію, що шансів повторити той успіх майже немає, але я вважаю, що це прекрасна можливість набрати декілька важливих очок і допомогти команді в Кубку конструкторів.

Що стосується Фернандо, то я сподіваюся, що він не просто успішно виступить в Інді, але і отримає задоволення. Для нього ця гонка стане відмінним досвідом.

Він відмінний гонщик, як ми знаємо, і хоча на овалах потрібно особливі уміння і для нього усе це стане в новинку, я бажаю йому освоїтися якнайшвидше. Після завершення гонки в Монако, я сяду дивитися по телевізору його виступ", - цитує Баттона sports.ru з посиланням на офіційний сайт McLaren.

Раніше повідомлялося, що Алонсо пропустить Гран Прі Монако заради старту в Indy 500.