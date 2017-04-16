Іллінська стала срібним призером чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів

Марина Іллінська стала срібним презиером чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів (U-19).

У фінальнаой зустрічі у жіночій одиночній категорії українка (205-а у дорослому світовому рейтингу, 32-а у юніорському та 12-а "сіяна") поступилася Джулії Якобсен з Данії (78-а у світовому рейтингу дорослих і 1-ша "сіяна").

Підсумковий рахунок зустрічі - 8:21, 17:21, інформує сайт Федерації бадмінтону України.

У півфінальній зустрічі чемпіонату Європи Іллінська у напруженій і непростій боротьбі перемогла Іріну Андерсен з Данії (94-а у дорослому рейтингу, у юніорському рейтингу її немає) з рахунком 14:21, 23:21, 21:18.

А у чвертьфіналі Марина перемогла представницю Франції Yaelle Hoyaux (154-а у дорослому рейтингу та 6-а "сіяна", у юніорському рейтингу її немає) з рахунком 21:10, 21:11.