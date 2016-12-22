БК Запоріжжя підпише екс-лідера Черкаських мавп

Екс-гравець молодіжної збірної України Денис Носков повертається в Україну.

Вже днями Носков має підсилити БК Запоріжжя, повідомляє прес-служба ФБУ.

Останнім клубом українського форварда був клуб третього французького дивізіону - Lourdes.

У Франції Денис здобував 9.5 очок та 2.7 підбирання за 20 хвилин у середньому за гру.



У минулому сезоні Носков був одним із лідерів Черкаських Мавп, яким допоміг вийти до півфіналу української Суперліги.

Денис був близьким до дабл-даблу у своїй середній статистиці за матч – 10.8 очок та 8 підбирань.

За кількістю підбирань це був другий показник у лізі.

Також у послужному списку 26-річного форварда є виступи за Азовмаш, БК Київ, Одесу та грузинську Олімпію.



У 2010-му Носков виступав за молодіжну збірну України на чемпіонаті Європи у Хорватії та був одним із лідерів тієї команди.