Михайлюк встановив свій найкращий показник у сезоні NCAA

Минулої ночі Канзас українця Святослава Михайлюка провів свій черговий матч в NCAA. Цього разу підопічні Біла Селфа грали проти університету UNLV з Лас-Вегасу.

Михайлюк вдруге у сезоні вийшов у стартовій п’ятірці та відіграв 31 хвилину, за яку набрав 20 балів (8/14 з гри, 4/6 триочкових), віддав 2 результативні передачі, виконав 6 підбирань і 2 перехоплення при двох фолах.

Як зазначає офіційний сайт Федерації баскетболу України, ці показники для Святослава наразі є найкращими у сезоні.

Загалом же Канзас переміг з рахунком 71:53, а Сві став другим за результативністю гравцем у матчі, після поточного третього номеру драфту-2017 - Джоша Джексона.

Українець наразі четвертий у команді за середньою результативністю - 11,1 очка за матч.

Це вже 11-та поспіль перемога Канзаса.

Інший українець, Євген Сахнюк, зіграв 3 хвилини у матчі свого Ла Салля проти Мерсера. Команда Сахнюка перемогла - 98:96. Наш баскетболіст встиг за цей час закинути два штрафних.