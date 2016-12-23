Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
НБА. 8 очок Леня допомогли Фініксу здолати Філадельфію. Інші матчі
Євроліга. ЦСКА програв Фенербахче. Інші матчі
Суперліга. Будівельник не виїзді розбив Дніпро, Кремінь вдома переміг БІПУ
Суперліга. Політехнік програв Хіміку, Мавпи перемогли Запоріжжя
Михайлюк встановив свій найкращий показник у сезоні NCAA
НБА. Кліпперс обіграли Сан-Антоніо. Інші матчі


Новини
14:17
Футбол. Екс власник команди Формули-1 Lotus придбає футбольний клуб Лілль
13:55
Футбол. Колишній лідер Шахтаря може повернутися в чемпіонат Бразилії
13:30
Футбол. Захисник Зорі може повернутися в Шахтар
13:20
Футбол. Вольфсбург підтвердив, що Дракслер продовжить кар'єру в ПСЖ
12:57
Футбол. МЮ запропонує Ібрагімовичу увійти до тренерського штабу команди
12:34
Футбол. FA: Півзахисник Бернлі Бартон зробив 1260 ставок за останні 10 років
12:22
Хокей. Колишній захисник Кременчука поповнив склад Дженералз
11:58
Футбол. ПСЖ таки підписав лідера Вольфсбурга?
11:53
Футбол. Дентіньо: Про повернення до Бразилії на даний момент не думаю
11:28
Автоспорт. Нові власники Формули-1 хочуть змінити формат Гран Прі, додавши спринтерську гонку
Усі новини
177 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
23.12.2016  13:16

Михайлюк встановив свій найкращий показник у сезоні NCAA

Минулої ночі Канзас українця Святослава Михайлюка провів свій черговий матч в NCAA. Цього разу підопічні Біла Селфа грали проти університету UNLV з Лас-Вегасу.

Михайлюк вдруге у сезоні вийшов у стартовій п’ятірці та відіграв 31 хвилину, за яку набрав 20 балів (8/14 з гри, 4/6 триочкових), віддав 2 результативні передачі, виконав 6 підбирань і 2 перехоплення при двох фолах.

Як зазначає офіційний сайт Федерації баскетболу України, ці показники для Святослава наразі є найкращими у сезоні.

Загалом же Канзас переміг з рахунком 71:53, а Сві став другим за результативністю гравцем у матчі, після поточного третього номеру драфту-2017 - Джоша Джексона.

Українець наразі четвертий у команді за середньою результативністю - 11,1 очка за матч.

Це вже 11-та поспіль перемога Канзаса.

Інший українець, Євген Сахнюк, зіграв 3 хвилини у матчі свого Ла Салля проти Мерсера. Команда Сахнюка перемогла - 98:96. Наш баскетболіст встиг за цей час закинути два штрафних.

 
Коментарі
 — 0
Читай також
NCAA. Михайлюк потрапив у стартову п'ятірку вперше за два роки
Аллей-уп від Михайлюка став окрасою матчу в NCAA. ВІДЕО
Михайлюк і Близнюк допомогли своїм комнадам перемогти у чергових матчах в США
Михайлюк та Близнюк провели чергові матчі за свої клуби в NCAA
Михайлюк допоміг Канзасу розгромно перемогти у черговому передсезонному матчі

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
19.11.2016

Жіноча збірна України перемогла Німеччину та вийшла на чемпіонат Європи. ФОТО
Жіноча збірна України з баскетболу за тур до фінішу кваліфікації здобула путівку у фінальну частину.
Мурзін: Розвиток баскетболу в Україні тримається здебільшого на етузіазмі
Чоловіча збірна України зі скрипом, та все ж пролізла на Євробаскет-2017
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter