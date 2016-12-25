Українець Боломбой зробив чотири поспіль дабл-дабли у D-лізі

Український форвард Юти Хоель Боломбой результативно виступає за фарм-клуб команди НБА у D-лізі.

В останніх чотирьох матчах за Солт-Лейк він незмінно робив дабл-дабли, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Усього у D-лізі за фарм-клуб Юти Боломбой зіграв уже у п'яти матчах.

У середньому він набирає 19,2 очка, 15,8 підбирання за матч в D-лізі.

Усі дабл-дабли Боломбоя у D-лізі

Солт Лейк - Сіу Фолз - 88:97

23 очки, 12 підбирань

Ріо Гранде - Солт Лейк - 87:75

13 очок, 13 підбирань

Ріо Гранде - Солт Лейк - 95:103

28 очок, 19 підбирань

Техас - Солт Лейк - 114:90

23 очка, 23 підбирання