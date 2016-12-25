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72 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 17:03
Українець Боломбой зробив чотири поспіль дабл-дабли у D-лізі
Український форвард Юти Хоель Боломбой результативно виступає за фарм-клуб команди НБА у D-лізі.
В останніх чотирьох матчах за Солт-Лейк він незмінно робив дабл-дабли, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Усього у D-лізі за фарм-клуб Юти Боломбой зіграв уже у п'яти матчах.
У середньому він набирає 19,2 очка, 15,8 підбирання за матч в D-лізі.
Усі дабл-дабли Боломбоя у D-лізі
Солт Лейк - Сіу Фолз - 88:97
23 очки, 12 підбирань
Ріо Гранде - Солт Лейк - 87:75
13 очок, 13 підбирань
Ріо Гранде - Солт Лейк - 95:103
28 очок, 19 підбирань
Техас - Солт Лейк - 114:90
23 очка, 23 підбирання
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