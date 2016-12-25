Суперліга (жінки). ТІМ-СКУФ здолав ІнтерХім і пішов на новорічну перерву лідером

У принциповому протистоянні ТІМ-СКУФа й ІнтерХім-СДЮСШОР перші здобули переконливу перемогу та знову очолили чемпіонські перегони.

Заявку на загальний успіх у київському матчі господарки зробили вже у першій чверті, яку виграли з подвійною перевагою 22:11.

Чинні чемпіонки України поступалися у бажанні і майстерності. ТІМ-СКУФ у четвертій чверті відірвався вже на 25 очок, а у підсумку виграв 80:57. Тепер він очолив турнірну таблицю.

Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу

Жіноча Суперліга

Регулярний чемпіонат

24-25 грудня

ТІМ-СКУФ (Київ) - ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака (Одеса) 80:57

Динамо-НПУ (Київ) - СДЮСШОР-5-ДВУФК (Дніпро) 88:62

Авангард (Київ) - СДЮСШОР5-ДВУФК 108:77

Турнірне становище: ТІМ-СКУФ - 9-1, Авангард - 8-1, ІнтерХім - 8-3, Динамо - 6-4, Сузір'я-ОСДЮШОР (Рівне) - 5-4, Вінницькі блискавки - 5-5, ХАІ (Харків) - 3-7, СДЮСШОР5-ДВУФК - 1-11, ХДУ-Таврійська зірка (Херсон) - 0-9.