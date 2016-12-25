НБА відкрила голосування з визначення стартових складів на Матч зірок

Прес-служба НБА оголосила про початок голосування за визначення стартових складів збірних Сходу та Заходу на Матч зірок.

Окрім уболівальників, у голосуванні візьмуть участь також самі гравці (які можуть голосувати і за себе), а також журналісти.

У кожну п'ятірку будуть обрані по два захисника та три гравці передньої лінії.

Решту членів збірних, як і раніше, відберуть тренери.

Поєдинок відбудеться 19 лютого у Новому Орлеані.