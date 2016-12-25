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25.12.2016
60 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 21:11
НБА відкрила голосування з визначення стартових складів на Матч зірок
Прес-служба НБА оголосила про початок голосування за визначення стартових складів збірних Сходу та Заходу на Матч зірок.
Окрім уболівальників, у голосуванні візьмуть участь також самі гравці (які можуть голосувати і за себе), а також журналісти.
У кожну п'ятірку будуть обрані по два захисника та три гравці передньої лінії.
Решту членів збірних, як і раніше, відберуть тренери.
Поєдинок відбудеться 19 лютого у Новому Орлеані.
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