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111 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.12.2016 13:57
Українець Лень ввійшов у рейтинг найкращих легіонерів НБА
Український центровий Фінікса Олексій Лень потрапив в топ-50 найкращих легіонерів НБА за версією ESPN.
Загалом цього сезону в НБА виступає 113 легіонерів.
Українець посів 43-тє місце серед топ-50 іноземців Ліги.
У загальному рейтингу всіх гравців НБА Лень на 165-му місці, інформує прес-служба ФБУ.
Найкращим серед легіонерів визнано Кайрі Ірвінга з Австралії.
На другому місці Янніс Адетокумбо – Греція. Інший українець в НБА Хоель Боломбой в топ-50 не увійшов.
|Олексій Лень
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19.11.2016
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