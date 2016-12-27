Українець Лень ввійшов у рейтинг найкращих легіонерів НБА

Український центровий Фінікса Олексій Лень потрапив в топ-50 найкращих легіонерів НБА за версією ESPN.

Загалом цього сезону в НБА виступає 113 легіонерів.

Українець посів 43-тє місце серед топ-50 іноземців Ліги.

У загальному рейтингу всіх гравців НБА Лень на 165-му місці, інформує прес-служба ФБУ.

Найкращим серед легіонерів визнано Кайрі Ірвінга з Австралії.

На другому місці Янніс Адетокумбо – Греція. Інший українець в НБА Хоель Боломбой в топ-50 не увійшов.