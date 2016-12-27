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27.12.2016  20:31

Суперліга. Кривбас переграв Волиньбаскет

Кривбас впевнено переграв Волиньбаскет в єдиному поєдинку ігрового дня Суперліги.

Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу

Суперліга

Чоловіки

27 грудня

БК Волиньбаскет - БК Кривбас 48:83 (13:10, 16:23, 9:31,10:19)

Волиньбаскет: Рудаков (13 + 8 підбирань), Моторчук (8), Фурс (6 + 6 підбирань)

Кривбас: Шундель (16 + 4 передачі), Мальчевский (12), Липовцев (12) 

    І В П М %
+1 1 Хімік 18 16 2 1437-1167 .889
+1 2 Будівельник 20 16 4 1553-1314 .800
+4 3 Кривбас 18 13 5 1330-1159 .722
+5 4 Дніпро 20 14 6 1541-1334 .700
-1 5 БІПА 20 10 9 1484-1456 .500
+5 6 Черкаські Мавпи 19 9 10 1418-1471 .474
-2 7 БК Запоріжжя 20 9 11 1545-1534 .450
-2 8 МБК Миколаїв 20 8 11 1457-1495 .400
-8 9 Кремінь 20 7 13 1372-1584 .350
  10 Волиньбаскет 19 3 16 1218-1544 .158
-3 11 Політехнік 20 1 19 1386-1683 .050
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