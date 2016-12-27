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53 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.12.2016 20:31
Суперліга. Кривбас переграв Волиньбаскет
Кривбас впевнено переграв Волиньбаскет в єдиному поєдинку ігрового дня Суперліги.
Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу
Суперліга
Чоловіки
27 грудня
БК Волиньбаскет - БК Кривбас 48:83 (13:10, 16:23, 9:31,10:19)
Волиньбаскет: Рудаков (13 + 8 підбирань), Моторчук (8), Фурс (6 + 6 підбирань)
Кривбас: Шундель (16 + 4 передачі), Мальчевский (12), Липовцев (12)
|№
|І
|В
|П
|М
|%
|+1
|1
|Хімік
|18
|16
|2
|1437-1167
|.889
|+1
|2
|Будівельник
|20
|16
|4
|1553-1314
|.800
|+4
|3
|Кривбас
|18
|13
|5
|1330-1159
|.722
|+5
|4
|Дніпро
|20
|14
|6
|1541-1334
|.700
|-1
|5
|БІПА
|20
|10
|9
|1484-1456
|.500
|+5
|6
|Черкаські Мавпи
|19
|9
|10
|1418-1471
|.474
|-2
|7
|БК Запоріжжя
|20
|9
|11
|1545-1534
|.450
|-2
|8
|МБК Миколаїв
|20
|8
|11
|1457-1495
|.400
|-8
|9
|Кремінь
|20
|7
|13
|1372-1584
|.350
|10
|Волиньбаскет
|19
|3
|16
|1218-1544
|.158
|-3
|11
|Політехнік
|20
|1
|19
|1386-1683
|.050
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