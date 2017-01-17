Форвард Волиньбаскету перебрався у стан БІПИ

Форвард Волиньбаскету Олександр Фурс залишив команду з Луцька та продовжить сезон в одеській БІПі.

У складі волинян він зіграв 20 поєдинків у Суперлізі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У середньому за матч він набирав 6,2 очка, 4,3 підбирання, 1,9 передачі.

Волиньбаскет посідає 10-те місце у Суперлізі - 3 перемоги у 20 матчах. БІПА іде п’ятою - 11 перемог у 21 поєдинку.