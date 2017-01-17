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47 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]17.01.2017 21:34
Форвард Волиньбаскету перебрався у стан БІПИ
Форвард Волиньбаскету Олександр Фурс залишив команду з Луцька та продовжить сезон в одеській БІПі.
У складі волинян він зіграв 20 поєдинків у Суперлізі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
У середньому за матч він набирав 6,2 очка, 4,3 підбирання, 1,9 передачі.
Волиньбаскет посідає 10-те місце у Суперлізі - 3 перемоги у 20 матчах. БІПА іде п’ятою - 11 перемог у 21 поєдинку.
|Світлина ФБУ
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03.01.2017
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