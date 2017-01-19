Баскетбол 3х3 включений до програми Юнацьких Олімпійських ігор-2018

Баскетбол 3х3 включений до програми літніх юнацьких Олімпійських Ігор, що відбудуться у Буенос-Айресі (Аргентина) у жовтні 2018 року.

В Аргентині гратимуть 20 чоловічих і 20 жіночих збірних U-18, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Комплектуватимуться наступним чином:

1. Господар Ігор - Аргентина.

2. Збірні країн, що стануть чемпіонами світу з баскетболу 3х3 2017 року.

3. Перші 8 команд за світовим рейтингом ФІБА 3х3 на 1 квітня 2018 року.

4. Ще 10 олімпійських путівок розіграють між собою наступні за рейтингом ФІБА 3х3 на 1 квітня 2018 року збірні 30 країн у додатковому турнірі.

На момент написання чоловіча збірна України U-18 з баскетболу 3х3 є учасницею чемпіонату світу. І рейтинг у юнаків - 6 місце. Якщо втримати цю позицію до квітня 2018-го, то путівку вони отримають.

Жіноча збірна U-18 наразі у рейтингу 16-та, і вона не є учасницею чемпіонату світу.