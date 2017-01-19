Баскетбол 3х3 включений до програми Юнацьких Олімпійських ігор-2018
Баскетбол 3х3 включений до програми літніх юнацьких Олімпійських Ігор, що відбудуться у Буенос-Айресі (Аргентина) у жовтні 2018 року.
В Аргентині гратимуть 20 чоловічих і 20 жіночих збірних U-18, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Комплектуватимуться наступним чином:
1. Господар Ігор - Аргентина.
2. Збірні країн, що стануть чемпіонами світу з баскетболу 3х3 2017 року.
3. Перші 8 команд за світовим рейтингом ФІБА 3х3 на 1 квітня 2018 року.
4. Ще 10 олімпійських путівок розіграють між собою наступні за рейтингом ФІБА 3х3 на 1 квітня 2018 року збірні 30 країн у додатковому турнірі.
На момент написання чоловіча збірна України U-18 з баскетболу 3х3 є учасницею чемпіонату світу. І рейтинг у юнаків - 6 місце. Якщо втримати цю позицію до квітня 2018-го, то путівку вони отримають.
Жіноча збірна U-18 наразі у рейтингу 16-та, і вона не є учасницею чемпіонату світу.
|Світлина ФБУ
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03.01.2017
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