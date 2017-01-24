Хімік поступився Маккабі у останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів

Хімік поступився Маккабі у останньому матчі Ліги чемпіонів.

Чемпіон України свою єврокампанію завершив з 3 перемогами у 14 поєдинках групового раунду Ліги чемпіонів, передає ФБУ.

Кращим у цьому матчі був захисник Маккабі Патрік Річард, який до 20 очок додав 7 підбирань і 6 передач.

У Хіміка чергові 16 очок набрав Сміт, а також 14 балів до активу додав Бехерано, який реалізував 4 з 8 дальних кидків.

Ліга чемпіонів-2016/17 з баскетболу

Груповий раунд

Група B

Матч 14-го туру

24 січня

Хімік - Маккабі 60:69 (12:12, 13:24, 22:16, 13:17)

Хімік: Сміт (16), Бехерано (14), Лав (8 + 11 підбирань)

Маккабі: Річард (20 + 7 підбирань + 6 передач), Ханокі (10 + 4 передачі), МакРеа (9 + 5 підбирань)