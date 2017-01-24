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68 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 23:53
Хімік поступився Маккабі у останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів
Хімік поступився Маккабі у останньому матчі Ліги чемпіонів.
Чемпіон України свою єврокампанію завершив з 3 перемогами у 14 поєдинках групового раунду Ліги чемпіонів, передає ФБУ.
Кращим у цьому матчі був захисник Маккабі Патрік Річард, який до 20 очок додав 7 підбирань і 6 передач.
У Хіміка чергові 16 очок набрав Сміт, а також 14 балів до активу додав Бехерано, який реалізував 4 з 8 дальних кидків.
Ліга чемпіонів-2016/17 з баскетболу
Груповий раунд
Група B
Матч 14-го туру
24 січня
Хімік - Маккабі 60:69 (12:12, 13:24, 22:16, 13:17)
Хімік: Сміт (16), Бехерано (14), Лав (8 + 11 підбирань)
Маккабі: Річард (20 + 7 підбирань + 6 передач), Ханокі (10 + 4 передачі), МакРеа (9 + 5 підбирань)
|Світлина ФБУ
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