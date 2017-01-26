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102 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 13:30
Михайлюк вкотре оновив власні досягнення у своїй кар'єрі в NCAA
У крайньому матчі студентської ліги США команда черкасця Святослава Михайлюка Канзас Джейгокс неочікувано поступилася університету Західної Вірджинії з рахунком 69:85.
Проте це не завадило свінгмену Джейгокс оновити власні статистичні рекорди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
У ніч на 25 січня Святослав віддав найбільшу кількість передач у заокеанській кар’єрі - 7.
Також Cві продовжив до 18-ти власну серію з матчів, у яких він реалізував принаймні один дальній кидок.
Загалом же за зіграні 34 хвилини матчу Михайлюк набрав 6 очок (0/1 двоочкові, 2/8 триочкові), зібрав 4 відскоки та віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, раніше Михайлюк допоміг Канзасу здобути рекордну перемогу в NCAA.
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