Михайлюк вкотре оновив власні досягнення у своїй кар'єрі в NCAA

У крайньому матчі студентської ліги США команда черкасця Святослава Михайлюка Канзас Джейгокс неочікувано поступилася університету Західної Вірджинії з рахунком 69:85.

Проте це не завадило свінгмену Джейгокс оновити власні статистичні рекорди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У ніч на 25 січня Святослав віддав найбільшу кількість передач у заокеанській кар’єрі - 7.

Також Cві продовжив до 18-ти власну серію з матчів, у яких він реалізував принаймні один дальній кидок.

Загалом же за зіграні 34 хвилини матчу Михайлюк набрав 6 очок (0/1 двоочкові, 2/8 триочкові), зібрав 4 відскоки та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, раніше Михайлюк допоміг Канзасу здобути рекордну перемогу в NCAA.