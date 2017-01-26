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Суперліга. БІПА на виїзді перемогла Кремінь, Мавпи переграли Волиньбаскет

26.01 21:30
 
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26.01.2017  21:30

Суперліга. БІПА на виїзді перемогла Кремінь, Мавпи переграли Волиньбаскет

У четвер, 26 січня, відбулися чергові матчі баскетбольної Суперліги України.

Так, одеська БІПА на виїзді не мала проблем з Кремнем, а Черкаські Мавпи переграли Волиньбаскет.

Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу

Суперліга

Чоловіки

26 січня

Кремінь – БІПА 58:82 (19:18, 12:24, 14:14, 13:26)

Кремінь: Хамзаєв (15 + 5 підбирань), Скрипець (11 + 5 підбирань), Байда (11)

БІПА: Артамонов (19 + 3 підбирання), Челован (12 + 6 підбирань), Фандерберк (9 + 11 підбирань)

Черкаські Мавпи - Волиньбаскет 79:58 (25: 9, 19:18, 15:12, 20:19)

Черкаські Мавпи: Скапінцев (14 + 7 підбирань), Чумаков (14), Сізов (11)

Волиньбаскет: Рудаков (12 + 7 підбирань), Полюляк (10 + 6 підбирань), Герасимчук (8)

Кремінь нічого не зміг протиставити БІПІ. Світлина ФБУ
    І В П М %
  1 Хімік 19 17 2 1517-1233 .895
+1 2 Будівельник 21 17 4 1629-1382 .810
+3 3 Кривбас 20 15 5 1494-1278 .750
+5 4 Дніпро 21 15 6 1625-1411 .714
-1 5 БІПА 22 11 10 1632-1594 .500
+5 6 Черкаські Мавпи 21 10 11 1565-1605 .476
-2 7 БК Запоріжжя 21 9 12 1622-1618 .429
-1 8 МБК Миколаїв 21 8 12 1511-1578 .381
-7 9 Кремінь 22 7 15 1508-1745 .318
  10 Волиньбаскет 21 3 18 1341-1704 .143
-3 11 Політехнік 21 2 19 1465-1761 .095
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