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39 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 21:30
Суперліга. БІПА на виїзді перемогла Кремінь, Мавпи переграли Волиньбаскет
У четвер, 26 січня, відбулися чергові матчі баскетбольної Суперліги України.
Так, одеська БІПА на виїзді не мала проблем з Кремнем, а Черкаські Мавпи переграли Волиньбаскет.
Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу
Суперліга
Чоловіки
26 січня
Кремінь – БІПА 58:82 (19:18, 12:24, 14:14, 13:26)
Кремінь: Хамзаєв (15 + 5 підбирань), Скрипець (11 + 5 підбирань), Байда (11)
БІПА: Артамонов (19 + 3 підбирання), Челован (12 + 6 підбирань), Фандерберк (9 + 11 підбирань)
Черкаські Мавпи - Волиньбаскет 79:58 (25: 9, 19:18, 15:12, 20:19)
Черкаські Мавпи: Скапінцев (14 + 7 підбирань), Чумаков (14), Сізов (11)
Волиньбаскет: Рудаков (12 + 7 підбирань), Полюляк (10 + 6 підбирань), Герасимчук (8)
|Кремінь нічого не зміг протиставити БІПІ. Світлина ФБУ
|№
|І
|В
|П
|М
|%
|1
|Хімік
|19
|17
|2
|1517-1233
|.895
|+1
|2
|Будівельник
|21
|17
|4
|1629-1382
|.810
|+3
|3
|Кривбас
|20
|15
|5
|1494-1278
|.750
|+5
|4
|Дніпро
|21
|15
|6
|1625-1411
|.714
|-1
|5
|БІПА
|22
|11
|10
|1632-1594
|.500
|+5
|6
|Черкаські Мавпи
|21
|10
|11
|1565-1605
|.476
|-2
|7
|БК Запоріжжя
|21
|9
|12
|1622-1618
|.429
|-1
|8
|МБК Миколаїв
|21
|8
|12
|1511-1578
|.381
|-7
|9
|Кремінь
|22
|7
|15
|1508-1745
|.318
|10
|Волиньбаскет
|21
|3
|18
|1341-1704
|.143
|-3
|11
|Політехнік
|21
|2
|19
|1465-1761
|.095
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E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua