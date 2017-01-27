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27.01.2017  07:21

Юнацька збірна України отримала суперників по Євробаскету-2017

В Мюнхені відбулася церемонія жеребкування основного раунду Євробаскету U-18, який пройде влітку 2017 року Братиславі.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІБА.

Юнацька збірна України потрапила до групи В, де поміряється силами з командами Іспанії, Сербії та Італії.

Результати жеребкування:

Група А: Туреччина, Німеччина, Чорногорія, Росія;

Група В: Іспанія, Сербія, Італія, Україна;

Група С: Литва, Фінляндія, Греція, Словенія;

Група D: Боснія і Герцеговина, Франція, Латвія, Словаччина.
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