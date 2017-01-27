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36 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 20:12
Суперліга. Дніпро на виїзді переміг Кривбас
Дніпро здобув важливу перемогу у виїздному поєдинку проти Кривбасу.
Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу
Суперліга
Чоловіки
27 січня
Кривбас – Дніпро 81:87 (19:18, 22:26, 17:23, 23:20)
Кривбас: Бояркін (16 + 4 передачі), Липовцев (14), (Глєбов 13)
Дніпро: Ревзін (25 + 6 підбирань), Мішула (18 + 9 передач), Тимофеєнко (17 + 6 підбирань)
|№
|І
|В
|П
|М
|%
|1
|Хімік
|19
|17
|2
|1517-1233
|.895
|2
|Будівельник
|21
|17
|4
|1629-1382
|.810
|+4
|3
|Дніпро
|22
|16
|6
|1712-1492
|.727
|4
|Кривбас
|21
|15
|6
|1575-1365
|.714
|-2
|5
|БІПА
|22
|11
|10
|1632-1594
|.500
|+5
|6
|Черкаські Мавпи
|21
|10
|11
|1565-1605
|.476
|-2
|7
|БК Запоріжжя
|21
|9
|12
|1622-1618
|.429
|-2
|8
|МБК Миколаїв
|21
|8
|12
|1511-1578
|.381
|9
|Кремінь
|22
|7
|15
|1508-1745
|.318
|10
|Волиньбаскет
|21
|3
|18
|1341-1704
|.143
|-3
|11
|Політехнік
|21
|2
|19
|1465-1761
|.095
— 0
|
03.01.2017
Підсумки баскетбольного 2016 року в Україні
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua