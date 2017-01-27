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27.01.2017  20:12

Суперліга. Дніпро на виїзді переміг Кривбас

Дніпро здобув важливу перемогу у виїздному поєдинку проти Кривбасу.

Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу

Суперліга

Чоловіки

27 січня

Кривбас – Дніпро 81:87 (19:18, 22:26, 17:23, 23:20)

Кривбас: Бояркін (16 + 4 передачі), Липовцев (14), (Глєбов 13)

Дніпро: Ревзін (25 + 6 підбирань), Мішула (18 + 9 передач), Тимофеєнко (17 + 6 підбирань) 

    І В П М %
  1 Хімік 19 17 2 1517-1233 .895
  2 Будівельник 21 17 4 1629-1382 .810
+4 3 Дніпро 22 16 6 1712-1492 .727
  4 Кривбас 21 15 6 1575-1365 .714
-2 5 БІПА 22 11 10 1632-1594 .500
+5 6 Черкаські Мавпи 21 10 11 1565-1605 .476
-2 7 БК Запоріжжя 21 9 12 1622-1618 .429
-2 8 МБК Миколаїв 21 8 12 1511-1578 .381
  9 Кремінь 22 7 15 1508-1745 .318
  10 Волиньбаскет 21 3 18 1341-1704 .143
-3 11 Політехнік 21 2 19 1465-1761 .095
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