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3 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 21:13
Суперліга. Миколаїв виграв у Запоріжжя
Миколаїв виграв у Запоріжжя у черговому турі чемпіонату Суперліги.
Раніше повідомлялося, що Дніпро на виїзді переміг Кривбас.
Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу
Суперліга
Чоловіки
27 січня
Миколаїв – Запоріжжя 68:67 (14:22, 13:19, 14:10, 27:16)
Миколаїв: Іванов (17), Онуфрієв (11), Кушніров (10 + 10 підбирань)
Запоріжжя: Буренко (15 + 5 передач), Конате (14 + 12 підбиранеь), Носков (12 + 14 підбирань)
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