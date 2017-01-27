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27.01.2017  21:13

Суперліга. Миколаїв виграв у Запоріжжя

Миколаїв виграв у Запоріжжя у черговому турі чемпіонату Суперліги.

Раніше повідомлялося, що Дніпро на виїзді переміг Кривбас.

Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу

Суперліга

Чоловіки

27 січня

Миколаїв – Запоріжжя 68:67 (14:22, 13:19, 14:10, 27:16)

Миколаїв: Іванов (17), Онуфрієв (11), Кушніров (10 + 10 підбирань)

Запоріжжя: Буренко (15 + 5 передач), Конате (14 + 12 підбиранеь), Носков (12 + 14 підбирань)
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