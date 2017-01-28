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44 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 15:54
Суперліга. Хімік на виїзді розгромив Кремінь
У суботу, 28 січня, відбувся черговий матчі баскетбольної Суперліги України.
Так, чемпіон України Хімік на виїзді розгромив Кремінь.
Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу
Суперліга
Чоловіки
28 січня
Кремінь - Хімік 68:96 (18:11, 22:22, 22:35, 6:28)
Кремінь: Шостуха (12 + 6 підбирань), Кадигроб (13), Луговцов (12)
Хімік: Сміт (22), Петров (14 + 9 підбирань), Конєв (14 + 5 підбирань)
|Світлина ФБУ
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