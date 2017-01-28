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6 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 17:36
Суперліга. БІПА в овертаймі обіграла у Харкові Політехнік
Політехнік домашнім матчем з БІПОЮ закривав минулий рік. 25 грудня підопічні Валентина Кулібаби поступилися 76:90, хоча зберігали інтригу до останньої чверті. Тепер Політехнік склав зброю лише на останніх секундах в овертаймі.
Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу
Суперліга
Чоловіки
28 січня
Політехнік – БІПА 94:98 ОТ (13:25, 25:25, 21:23, 27:13, 8:12)
Політехнік: Арабаджі (24), Рочняк (22 + 9 підбирань), Столікер (12)
БІПА: Фандербурк (25), Ткаченко (17), Челован (14 + 10 підбирань)
|№
|І
|В
|П
|М
|%
|1
|Хімік
|20
|18
|2
|1613-1301
|.900
|2
|Будівельник
|21
|17
|4
|1629-1382
|.810
|3
|Дніпро
|22
|16
|6
|1712-1492
|.727
|+2
|4
|Кривбас
|21
|15
|6
|1575-1365
|.714
|-1
|5
|БІПА
|23
|12
|10
|1730-1688
|.522
|+5
|6
|Черкаські Мавпи
|21
|10
|11
|1565-1605
|.476
|-2
|7
|МБК Миколаїв
|22
|9
|12
|1579-1645
|.409
|-1
|8
|БК Запоріжжя
|22
|9
|13
|1689-1686
|.409
|9
|Кремінь
|23
|7
|16
|1576-1841
|.304
|10
|Волиньбаскет
|21
|3
|18
|1341-1704
|.143
|-3
|11
|Політехнік
|22
|2
|20
|1559-1859
|.091
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua