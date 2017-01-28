Суперліга. БІПА в овертаймі обіграла у Харкові Політехнік

Політехнік домашнім матчем з БІПОЮ закривав минулий рік. 25 грудня підопічні Валентина Кулібаби поступилися 76:90, хоча зберігали інтригу до останньої чверті. Тепер Політехнік склав зброю лише на останніх секундах в овертаймі.

Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу

Суперліга

Чоловіки

28 січня

Політехнік – БІПА 94:98 ОТ (13:25, 25:25, 21:23, 27:13, 8:12)

Політехнік: Арабаджі (24), Рочняк (22 + 9 підбирань), Столікер (12)

БІПА: Фандербурк (25), Ткаченко (17), Челован (14 + 10 підбирань)