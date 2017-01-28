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28.01.2017  17:36

Суперліга. БІПА в овертаймі обіграла у Харкові Політехнік

Політехнік домашнім матчем з БІПОЮ закривав минулий рік. 25 грудня підопічні Валентина Кулібаби поступилися 76:90, хоча зберігали інтригу до останньої чверті. Тепер Політехнік склав зброю лише на останніх секундах в овертаймі.

Чемпіонат України-2016/17 з баскетболу

Суперліга

Чоловіки

28 січня

Політехнік – БІПА 94:98 ОТ (13:25, 25:25, 21:23, 27:13, 8:12)

Політехнік: Арабаджі (24), Рочняк (22 + 9 підбирань), Столікер (12)

БІПА: Фандербурк (25), Ткаченко (17), Челован (14 + 10 підбирань) 

    І В П М %
  1 Хімік 20 18 2 1613-1301 .900
  2 Будівельник 21 17 4 1629-1382 .810
  3 Дніпро 22 16 6 1712-1492 .727
+2 4 Кривбас 21 15 6 1575-1365 .714
-1 5 БІПА 23 12 10 1730-1688 .522
+5 6 Черкаські Мавпи 21 10 11 1565-1605 .476
-2 7 МБК Миколаїв 22 9 12 1579-1645 .409
-1 8 БК Запоріжжя 22 9 13 1689-1686 .409
  9 Кремінь 23 7 16 1576-1841 .304
  10 Волиньбаскет 21 3 18 1341-1704 .143
-3 11 Політехнік 22 2 20 1559-1859 .091
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