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03.02.2017
68 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 22:55
Кубок України. Будівельник обіграв Запоріжжя і вийшов у Фінал чотирьох
У матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка України Будівельник переміг Запоріжжя і вийшов у Фінал чотирьох.
Кубок України
Другий матч
Будівельник – Запоріжжя – 83:68 (26:15, 19:25, 22:17, 16:11)
Будівельник: Дугат (28 + 6 підбирань), Анісімов (16), Стефенс (15 + 11 підбирань)
Запоріжжя: Буренко (23), Конате (15), Лук'янов (10)
Перший матч - 73:78
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